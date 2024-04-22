PODCAST

Define Adası

Babasını kaybettikten sonra annesinden başka kimsesi kalmayan küçük Jim, günün birinde esrarengiz bir harita bulur. Bu harita, onu korsanların cirit attığı tropik denizlerde bir gemi yolculuğuna, oradan da iyilerle kötülerin amansız mücadelesine sahne olacak ıssız bir adaya sürükleyecektir... Turkuvaz Kitap'tan Robert Louis Stevenson'ın "Define Adası" adlı eserini buradan dinleyebilirsiniz.