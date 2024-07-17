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Gulliver'in Gezileri
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Gulliver'in Gezileri

Sesli Kitaplar

İngiliz yazar Jonathan Swift, "Gulliver'in Gezileri"nde hem insanlığın türlü çeşit hallerinden bir seçki sunuyor hem de okurları bir masal atmosferinin içine götürüyor. Okurken çok eğlenecek, çok düşüneceksiniz.
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