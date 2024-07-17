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Gulliver'in Gezileri
PODCAST
Gulliver'in Gezileri
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İngiliz yazar Jonathan Swift, "Gulliver'in Gezileri"nde hem insanlığın türlü çeşit hallerinden bir seçki sunuyor hem de okurları bir masal atmosferinin içine götürüyor. Okurken çok eğlenecek, çok düşüneceksiniz.
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01
Gulliver'in Gezileri | 1. Bölüm
06:29
17 Temmuz 2024
Uzak denizlere tutkun Gulliver yolculuğa çıkıyor.
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02
Gulliver'in Gezileri | 2. Bölüm
07:45
17 Temmuz 2024
En minik ordu Gulliver’i esir alıyor.
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03
Gulliver'in Gezileri | 3. Bölüm
08:07
17 Temmuz 2024
Gulliver’i ülkenin en iyi terzileri giydiriyor.
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04
Gulliver'in Gezileri | 4. Bölüm
06:14
18 Temmuz 2024
Ülkeyi düşmanlardan kurtaran Gulliver kahraman ilan ediliyor.
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