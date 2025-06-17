×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Turkuvaz Kitap
Sesli Kitaplar
PODCAST
Hafıza Denen Şey
Sesli Kitaplar
Beyninde neler olduğunu keşfetmek ve neden her akşam ders tekrarı yapman gerektiğini anlamak için bu kitabın içine dal! Turkuvaz Çocuk'tan Michele Mira Pons'un kaleme aldığı "Hafıza Denen Şey"...
DİNLE
Paylaş
Daha Fazla
01
Hafıza Denen Şey
36:23
17 Haziran 2025
Bir şiir ezberlemek ya da bir yabancı dil öğrenmek, yaz tatilinin en harika zamanlarını ya da üç yaşındayken bisikletten düşüşünü hatırlamak... Hafızanın birçok türü olduğunu biliyor muydun? Peki, seninle aynı zamanda büyüyüp geliştiğini?
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2025
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git