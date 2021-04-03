×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Turkuvaz Kitap Sesli Kitaplar Hayvan Çiftliği
Hayvan Çiftliği

Hayvan Çiftliği

8 Bölüm | 01:31:13

Turkuvaz Kitap'tan George Orwell'ın "Hayvan Çiftliği" adlı eserinin tüm bölümlerini dinleyebileceğiniz sesli kitap listesi...
DİNLE TAKİPTEN ÇIKAR
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hayvan Çiftliği - 1. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 10:59
02

Hayvan Çiftliği - 2. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 05:27
03

Hayvan Çiftliği - 3. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 09:15
04

Hayvan Çiftliği - 4. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 11:34
05

Hayvan Çiftliği - 5. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 09:20
06

Hayvan Çiftliği - 6. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 10:45
07

Hayvan Çiftliği - 7. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 17:24
08

Hayvan Çiftliği - 8. Bölüm George Orwell

Turkuvaz Kitap 16:29

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

İvan İlyiç'in Ölümü
Beyaz Diş
Küçük Prens
Beyaz Diş - Çocuk
Denizlerin Altında 20.000 Fersah

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı