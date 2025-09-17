×
Mesnevi'den Hayvan Hikâyeleri
Mesnevi'den Hayvan Hikâyeleri

Mesnevi şiir söylemek için veya hikaye anlatmak için yazılmadı. Mevlana bizden iki şey istiyor. İlki iyi bir insan ve iyi bir Müslüman olmamız. İkincisi de kendimizi, doğayı ve hayatı tanımamız. Bunu da bize hikayeler anlatarak gösteriyor... İsmail Güleç'in uyarlamasıyla Mesneviden Hayvan Hikâyeleri...
