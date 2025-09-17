Mesnevi'den Hayvan Hikâyeleri

|Paylaş
|Daha Fazla
|
01
Sen de mi şişeleri devirdin?
03:41
17 Eylül 2025
|
02
Arslan ve av hayvanları
00:00
17 Eylül 2025
|
03
Kendini anka zanneden sinek
01:31
17 Eylül 2025
|
04
Kaza gelince bilgi uykuya dalar
00:00
18 Eylül 2025
|
05
Benim gibi ölürsen kurtulursun
00:00
18 Eylül 2025
|
06
Ava giden arslan, kurt ve tilki
00:00
18 Eylül 2025
|
07
Görmezsen korkmazsın
01:01
18 Eylül 2025
|
08
Doğan'ın yeri baykuşların virânesi değildir
00:00
18 Eylül 2025
|
09
Ahmakın sevgisi ayının sevgisi gibidir
00:00
18 Eylül 2025
|
10
Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
01:25
18 Eylül 2025
|
11
Sen git, kendin gibilerle boy ölçüş
00:00
18 Eylül 2025
|
12
Hile ile güzellik elde edilir mi?
00:00
18 Eylül 2025
|
13
Hiç gören ile görmeyen bir olur mu?
02:25
19 Eylül 2025
|
14
Tilkileri ayakları kurtarır
01:00
19 Eylül 2025
|
15
Sen bir eve nasıl sığarsın?
01:44
19 Eylül 2025
|
16
Görmemiz senin nurunladır efendim
02:08
19 Eylül 2025
|
17
Sen sudan içmeye bak
01:24
19 Eylül 2025
|
18
Ben senin evine sığmam
01:03
19 Eylül 2025
|
19
Son pişmanlık fayda etmez
03:12
19 Eylül 2025
Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.