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Noktalama Dedektifleri | Soru İşareti'nin Başına Gelenler
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Her mevsim kendini yeni bir serüvende bulan dedektiflere bu kez Avize Nine ve renkli aynalar eşlik ediyor. Turkuvaz Çocuk'tan Canan Kapucu Şallı ve Neslihan Özer'in kaleme aldığı "Noktalama Dedektifleri | Soru İşareti'nin Başına Gelenler"...
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Noktalama Dedektifleri - Soru İşareti'nin Başına Gelenler
40:59
28 Temmuz 2025
Moristan kentinde tuhaf şeyler oluyor. Ne zaman olmuyor ki? Kentteki insanlar oldukları yerde donup kaldı. Çocuklar ise şişirilmiş bir balon gibi havada asılı dolaşıyorlar. Noktalama dedektifleri; Doruk, Toprak, Tin ve Sim bu kez mevsimler arasında gezinerek zamana meydan okuyor. Her mevsim kendini yeni bir serüvende bulan dedektiflere bu kez Avize Nine ve renkli aynalar eşlik ediyor...
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