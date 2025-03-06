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Papağanım Dedi Ki
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Abdullah Harmancı'nın eski Hint edebiyatının çok önemli eserlerinden biri olan Tutiname'den ilhamla kaleme aldığı Papağanım Dedi Ki, seni harika bir maceraya davet ediyor...
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01
Ihlamur Ağacına Aşık Olan Beş Adam
15:02
06 Mart 2025
Papağanım Dedi Ki - 1. Bölüm
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02
Gözleri Kum Rengi Kadın
00:00
06 Mart 2025
Papağanım Dedi Ki - 2. Bölüm
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03
Düğüne Gelen Deniz, Orman ve Dağ
10:36
06 Mart 2025
Papağanım Dedi Ki - 3. Bölüm
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