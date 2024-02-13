PODCAST

Peygamberimi Öğreniyorum

Peygamberimizi tanımak ve onu sevmek mutlulukların en güzelidir. Onun hayatı bizim için örneklerle doludur. Peygamberimi Öğreniyorum kitabında peygamberimizin örnek yaşantısını ve İslam dinini anlatmak için verdiği mücadeleyi dinleyeceğiz...