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Saatleri Ayarlama Enstitüsü
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Saatleri Ayarlama Enstitüsü
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Ünlü yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" isimli eserini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 1. Bölüm
1:06:43
28 Aralık 2022
Hayri İrdal’ın Halit Ayarcı ile tanışıp Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün kurulmasından önceki hayatını ve sonrasını anlatır.
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02
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 2. Bölüm
45:19
28 Aralık 2022
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün kuruluş sürecini ve bir fikirden bir kuruma dönüşümünü anlatır.
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03
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 3. Bölüm
1:16:14
28 Aralık 2022
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün kuruluş sürecinde başından geçenler, aldığı tepkilerin ve kurumsallaşmasının detaylarına inilir. Hayri İrdal’a bir tarih kitabı yazma görevi verilir.
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04
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 4. Bölüm
48:20
28 Aralık 2022
Hayri İrdal’ın yazdığı tarih kitabı yüzünden yargılandığı bölümde Halit Ayarcı’nın bu meseleyi Saatleri Ayarlama Enstitüsü reklamına çevirme çabalarını anlatır.
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05
Saatleri Ayarlama Enstitüsü 5. bölüm
56:58
28 Aralık 2022
Hayri İrdal’ın yazdığı kitabın çevreden aldığı olumlu tepkiyi ve bunun Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ne olan etkisini anlatır.
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