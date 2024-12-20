×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Turkuvaz Kitap
Sesli Kitaplar
PODCAST
Sevgi Masalı
Sesli Kitaplar
Padişah kızı hastalandı ve yataklara düştü. Yaşlı bir hekim gelip, "Bu kızın tek ihtiyacı Sevgi Masalı'dır. Birinin mutlaka ona Sevgi Masalı'nı anlatması lazım dedi... Turkuvaz Çocuk'tan Samed Behrengi'nin kaleme aldığı Sevgi Masalı...
DİNLE
Paylaş
Daha Fazla
01
Sevgi Masalı | 1. Bölüm
17:49
20 Aralık 2024
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2024
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git