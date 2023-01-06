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Kitaplardan sizler için seslendirdiğimiz bölümleri bu çalma listesinde derledik! İstediğiniz her vakitte buradan farklı kitaplardan pasajlar dinleyebilirsiniz...
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01
Memento Mori: Ölümü Hatırlamanın Psikolojik Faydaları
05:01
06 Ocak 2023
Beyhan Budak'ın Mutluluğu Kaybettiğin Yerde Arama adlı kitabından kısa bir pasajı buradan dinleyebilirsiniz.
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