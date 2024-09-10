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80 Günde Devri Alem
Masallar
Tüm çocukları Jules Verne'in ve 80 Günde Devri Alem'in benzersiz dünyasında soluk kesen bir maceraya davet ediyoruz.
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01
80 Günde Devri Alem | 1. Bölüm
04:15
10 Eylül 2024
Genç Uşak, Tuhaf Saati ve Esrarengiz Bir Beyefendi
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02
80 Günde Devri Alem | 2. Bölüm
04:59
10 Eylül 2024
Büyük Banka Soygunu ve İddia Üzerine Çıkılan Dünya Seyahati
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03
80 Günde Devri Alem | 3. Bölüm
04:34
10 Eylül 2024
Kuşkucu Dedektif Fix, Bay Fogg’un Peşine Düşüyor
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04
80 Günde Devri Alem | 4. Bölüm
08:42
10 Eylül 2024
Yarım Kalan Tren Yolculuğunu Fil Kiouni Tamamlıyor
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