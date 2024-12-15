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Ablanın Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?
Masallar
Pembe Yanak Zehra'nın süper güçlerini kullanma zamanı geldi... Turkuvaz Çocuk'tan Mustafa Yoğurtçu'nun kaleme aldığı Pembe Yanak Ailesi serisinin dördüncü kitabı "Ablanın Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?" sizlerle...
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01
Pembe Yanak Ailesi | Ablanın Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?
06:33
15 Aralık 2024
Sonbahar güzelliğine katılan göçmen kuşlar veda ederken bu minik kırlangıç neden Pembe Yanak ailesinin yanında? Bu gizemi çözmek tam Pembe Yanak Zehra'ya göre bir iş! Hemen ellerini yukarıda birleştirip etrafında bir kez dönüyor ve macera başlıyor!
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