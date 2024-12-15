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Ailenin Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?
Masallar
Pembe Yanak ailesi için süper güçlerini kullanma zamanı geldi... Turkuvaz Çocuk'tan Mustafa Yoğurtçu'nun kaleme aldığı Pembe Yanak Ailesi serisinin beşinci kitabı "Ailenin Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?" sizlerle...
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01
Pembe Yanak Ailesi | Ailenin Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?
00:00
15 Aralık 2024
Bütün aile, temiz bir çevre ve mutlu bir doğal yaşam için harekete geçiyor. Bir kaşık pekmez içip ellerini başlarının başlarının üzerine kaldırıyor, etraflarında bir kez dönüyorlar. İşte, karşınızda pelerinsiz süper kahramanlar! Macera başlıyor!
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