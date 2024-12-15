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Ailenin Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?

Pembe Yanak ailesi için süper güçlerini kullanma zamanı geldi... Turkuvaz Çocuk'tan Mustafa Yoğurtçu'nun kaleme aldığı Pembe Yanak Ailesi serisinin beşinci kitabı "Ailenin Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın?" sizlerle...