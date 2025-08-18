×
7/24 Dinle
Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
Ana Sayfa
Müzik
Podcast
Keşfet
Canlı Radyolar
Kitaplık
Favorilerim
Takip Ettiklerim
Geçmişim
Çalma Listelerim
Turkuvaz Radyolar
Bize Ulaşın
Çıkış Yap
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle
Turkuvaz Kitap
Masallar
PODCAST
Camiyi Seviyorum
Masallar
Merve Gülcemal'in kaleminden hepimize iyi gelecek sıcacık bir cami macerası.
DİNLE
Paylaş
Daha Fazla
01
Camiyi Seviyorum
00:00
18 Ağustos 2025
Bazen babamla gideriz camiye bazen de ailece. Ama ennn çok annemle gezeriz camileri. Her sabah sorarım, "Cami gezme günümüz geldi mi?" diye. Yumuşak halılarda koşturmacalar, tespihlerle çeşit çeşit oyunlar... En güzeli de namaz kılmak! Küçük kahramanımız, camilerin ve namazın güzelliğini en içten cümleleriyle anlatıyor.
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
Sıraya Ekle
Takip Et
Copyright © 2025
724 Dinle
. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi
Künye
Veri Politikası
Bize Ulaşın
Favorilerime Ekle
Çalma Listesine Ekle
Yeni Çalma Listesi Oluştur
1
Ses Hızı
1x
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
1
Ses Hızı
1x
Ses Hızı
2x
1.5x
1x
0.75x
0.5x
Silmek İstediğinize emin misiniz?
Evet
Hayır
Çalma Listesi Oluştur
Fotoğraf Değiştir
Kaydet
Bu çalma listesi boş
Ana Sayfa'ya Git