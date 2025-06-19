×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Turkuvaz Kitap Masallar
Elif'in Kabukları
PODCAST

Elif'in Kabukları

Masallar

Elif'in Kabukları, kabuk bağlayan yaralarımızın sevgi ve dostlukla nasıl iyileştiğini bizlere gösteren, sımsıcak bir öykü... Turkuvaz Çocuk'tan Fidan Çobanoğlu Kaplan'ın kaleme aldığı "Elif'in Kabukları"...
DİNLE

Copyright © 2025 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı