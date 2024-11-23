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Fatma İşler'den Masallar
Masallar
Evvel zaman içinden çıkıp gelen masallar...
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01
Üç Akıllı Keçi Masalı
04:50
23 Kasım 2024
Üç akıllı keçi bir araya gelip koca bir devin kötülüğüne karşı gelmeye kalkarsa ne olur?
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02
Dev Havuç Masalı
05:32
23 Kasım 2024
Masalcımız Fatma İşler, masallar diyarından bize bu kez Dev Havuç Masalı'nı getirdi.
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03
Bit Hatun ile Pire Bey
06:47
23 Kasım 2024
Dostluğun ve dayanışmanın önemini anlatan bu masalla macera dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
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04
Yarım Horoz Masalı
08:29
23 Kasım 2024
"Yarım Horoz Masalı" kahramanları ile tanışmaya ne dersiniz? Bakalım bu masalda bizleri neler bekliyor?
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05
Bir Eldiven Masalı
09:03
23 Kasım 2024
Lapa lapa karların arasında, uçsuz bucaksız hayal dünyasında hep birlikte masalsı bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?
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