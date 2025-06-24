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Merve Gülcemal'in kaleminden küçükleri sarıp sarmalayacak bir Kur'an sevgisi hikayesi...
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01
İlk Kur'an Kitabım
01:18
24 Haziran 2025
Zeynep'in annesi ve babası, kitap okumayı çok sever. En çok da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okurlar, çok severler. Minik Zeynep de Kur'an-ı Kerim dinlemeyi çok sever!
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