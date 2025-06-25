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İlk Ramazan Kitabım
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İlk Ramazan Kitabım

Masallar

İftar hazırlığı, oruç güzelliği, Ramazan ayının kalplere dolan neşesi... Minik Zeynep, ailesiyle birlikte Ramazan coşkusunu yaşıyor. Merve Gülcemal'in kaleminden küçükleri sarıp sarmalayacak bir Ramazan hikayesi...
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