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İlk Ramazan Kitabım
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İftar hazırlığı, oruç güzelliği, Ramazan ayının kalplere dolan neşesi... Minik Zeynep, ailesiyle birlikte Ramazan coşkusunu yaşıyor. Merve Gülcemal'in kaleminden küçükleri sarıp sarmalayacak bir Ramazan hikayesi...
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01
İlk Ramazan Kitabım
02:46
25 Haziran 2025
Peki, bu güzel ses de ne? "Allahu Ekber, Allahu Ekber!" Tabii ki ezaaan! Hemen içeri koşalım o zaman.
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