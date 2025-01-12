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Kayıp Çoraplar Ülkesi
Masallar
Kayıp Çoraplar Ülkesi, merak duygusuyla hayal gücünün nasıl zenginleşebileceğini anlatan tatlı mı tatlı bir öyküdür... Turkuvaz Kitap'tan Elif Seyrekbasan Toz'un kaleme aldığı Kayıp Çoraplar Ülkesi...
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01
Kayıp Çoraplar Ülkesi
05:50
12 Ocak 2025
Çamaşır makinesine giren çift çorapların tekleri yıkandıktan sonra nereye gidiyor? Kaybolan çoraplar, bambaşka bir yerde ve acayip mi acayip bir ülkede yaşıyor olabilir mi? Peki, tek kalan çoraplar ne işe yarayacak o zaman?
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