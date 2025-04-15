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Küçük Kara Balık - Samed Behrengi
Masallar
"Ben bu boş gezmelerden sıkıldım artık. Başka yerler görmek, başka dünyalar keşfetmek istiyorum..." Turkuvaz Kitap'tan Samed Behrengi'nin kaleme aldığı "Küçük Kara Balık"...
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Küçük Kara Balık - Samed Behrengi
43:51
15 Nisan 2025
Kışın en soğuk gecesiydi. Yaşlı bir balık denizin derinliklerinde etrafına topladığı on iki bin çocuk ve torununa masal anlatıyordu...
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