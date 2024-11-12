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Minik Diyetisyenler İş Başında - Dostumuz Yiyecekler
Masallar
Minik diyetisyenlerden Ege, soğuk bir kış günü hastalanır. Yakın arkadaşları Deniz ve Maya, sağlıklı besinler hazırlayarak onu iyileştirmek için kollarını sıvarlar. Acaba başarılı olacaklar mı?
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01
Minik Diyetisyenler İş Başında - Dostumuz Yiyecekler
00:00
12 Kasım 2024
Bağışıklık sistemimiz ne işe yarar? Acaba yediğimiz besinler, bedenimizi hastalıklara karşı koruyabilir mi? Peki hangi besinler daha çabuk iyileşmemizi sağlar?
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