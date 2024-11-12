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Minik Diyetisyenler İş Başında - Tatlı Bir Sürpriz
Masallar
Üç sıkı dost Ege, Deniz ve Maya okul çıkışında buluşurlar. Ailelerine akşam yemeğini kendilerinin hazırlayacağını söylerler. Mutfağa giren çocuklar acaba bunu başarabilecekler mi?
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01
Minik Diyetisyenler İş Başında - Tatlı Bir Sürpriz
15:17
12 Kasım 2024
Minik diyetisyenler acaba hangi tarifleri kullanacaklar? Peki bu tariflerde hangi besinleri seçecekler dersin? Sağlıklı beslenmek ve aynı zamanda lezzetli yemekler yapmak mümkün mü?
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