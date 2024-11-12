PODCAST

Minik Diyetisyenler İş Başında - Tatlı Bir Sürpriz

Üç sıkı dost Ege, Deniz ve Maya okul çıkışında buluşurlar. Ailelerine akşam yemeğini kendilerinin hazırlayacağını söylerler. Mutfağa giren çocuklar acaba bunu başarabilecekler mi?