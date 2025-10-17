×
Turkuvaz Kitap
Masallar
Ne Yaparsın Yalnızca Beyaz Bir Kâğıtla?
PODCAST
Ne Yaparsın Yalnızca Beyaz Bir Kâğıtla?
Masallar
Ne yapılabilir ki kalemsiz, boyasız, fırçasız yalnızca beyaz bir kağıtla? Turkuvaz Çocuk'tan Ayşe Aydemir'in kaleme aldığı "Ne Yaparsın Yalnızca Beyaz Bir Kâğıtla?" adlı öyküsü...
Daha Fazla
01
Ne Yaparsın Yalnızca Beyaz Bir Kağıtla?
02:55
17 Ekim 2025
Öğretmenimiz bugün, koydu önümüze beyaz bir kağıdı. Dedi, "Bütün kalemler, boyalar, yapışkanlar, her şey kayboldu. Yalnızca beyaz kağıdınız kaldı yanınızda. Ne yaparsınız yalnızca beyaz bir kağıtla?" Şaşırdık hepimiz!
