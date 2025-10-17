×
Turkuvaz Kitap
Masallar
Ne Yaparsın Yalnızca Kuru Bir Dalla?
PODCAST
Ne Yaparsın Yalnızca Kuru Bir Dalla?
Masallar
Ayşe Aydemir'in kaleminden hayal gücünü geliştirecek tatlı bir öykü seni bekliyor. Sadece bir dalla neler yapılabileceğini keşfetmeye hazır mısın? Turkuvaz Çocuk'tan "Ne Yaparsın Yalnızca Kuru Bir Dalla?"
01
Ne Yaparsın Yalnızca Kuru Bir Dalla?
02:23
17 Ekim 2025
Parka gelince oturduk bir banka. Derken annem kuru bir dal uzattı bana. "Bak, ne güzel bir oyuncak olur bu aslında!" Tam atacaktım ki elimden, sanki bir kıpırdanma oldu dalda! Meğer neler yapılırmış yalnızca kuru bir dalla!
