PODCAST

Ne Yaparsın Yalnızca Kuru Bir Dalla?

Ayşe Aydemir'in kaleminden hayal gücünü geliştirecek tatlı bir öykü seni bekliyor. Sadece bir dalla neler yapılabileceğini keşfetmeye hazır mısın? Turkuvaz Çocuk'tan "Ne Yaparsın Yalnızca Kuru Bir Dalla?"