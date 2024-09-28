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Püsküllü Deve
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Püsküllü Deve

Masallar

Yoksul küçük bir çocuğun, kocaman bir oyuncak deveyle olan hayallerle süslenmiş, imkansız dostluğu... Turkuvaz Kitap'tan Samed Behrengi'nin yazdığı "Püsküllü Deve" adlı kitabı.
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