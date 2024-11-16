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Masallar
PODCAST
Rüya Masalları
Masallar
Minik dostlarımızı derin uykuya uğurlarken Arife Aydın'ın kaleminden onlarca güzel masal...
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01
Rüya Masalları 1. Bölüm "Fil Fefe ile Serçe Fırın"
06:59
16 Kasım 2024
Fil Fefe ile serçe fırın adlı bu güzel masalda arkadaşlığın önemi anlatılıyor.
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02
Rüya Masalları 2. Bölüm "Çiçek yetiştirme yarışı"
07:03
16 Kasım 2024
"Çiçek yetiştirme yarışı" adlı bu güzel masalda paylaşmanın önemi anlatılıyor.
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03
Rüya Masalları 3. Bölüm "Meraklı civciv"
07:06
16 Kasım 2024
"Meraklı civciv" adlı bu masalda merak konusu işleniyor.
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04
Rüya Masalları 4. Bölüm "Yaramaz aslan"
07:16
16 Kasım 2024
"Yaramaz aslan" adlı masalda etrafımızdakilere kötü davranmamız gerektiği ve güleryüzlü olmanın önemi anlatıyor.
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05
Rüya Masalları 5. Bölüm "Hop hop kurbağa"
07:46
16 Kasım 2024
"Hop hop kurbağa" adlı masalda çevremizdekilere yardım etmek için her zaman bir yolun bulunabileceği anlatılıyor.
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06
Rüya Masalları 6. Bölüm "Mor kurdeleli kız"
08:00
16 Kasım 2024
"Mor kurdeleli kız" adlı bu güzel masal renklerin hayatımızdaki önemini anlatıyor.
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07
Rüya Masalları 7. Bölüm "Beyaz kedi ve siyah kedi"
00:00
16 Kasım 2024
"Beyaz kedi ve siyah kedi" adlı bu güzel masalda kendini beğenmiş olmanın olumsuz yönleri anlatılıyor.
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08
Rüya Masalları 8. Bölüm "Küçük serçe"
07:34
16 Kasım 2024
"Küçük serçe" adlı masalda sorumluluklarımızı yerine getirmediğimizde çevredekilerimize de zararımızın dokunacağı anlatılıyor.
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09
Rüya Masalları 9. Bölüm "Birazcık cesaret"
10:41
16 Kasım 2024
"Birazcık cesaret" adlı bu masal çevremizdeki insanları cesaretlendirmenin öneminden bahsediyor.
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10
Rüya Masalları 10. Bölüm "Özgür at"
05:34
16 Kasım 2024
"Özgür at" adlı bu masalda özgürlük ihtiyacı ve özgürlüğün önemi anlatılıyor.
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11
Rüya Masalları 11. Bölüm "Küçük turuncu balık"
09:32
16 Kasım 2024
"Küçük turuncu balık" adlı bu masalda kendimizi ve yapabileceklerimizi hiçbir zaman küçümsemememiz gerektiği anlatılıyor.
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12
Rüya Masalları 12. Bölüm "Şair tavşan"
08:36
16 Kasım 2024
"Şair tavşan" adlı bu masal, istediğimiz şeyler için kararlı bir gayret göstermemiz gerektiğini anlatıyor.
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13
Rüya Masalları 13. Bölüm "Gökkuşağı gibi rengarenk"
05:40
16 Kasım 2024
"Gökkuşağı gibi rengarenk" adlı masalda "aidiyet" konusu işleniyor.
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14
Rüya Masalları 14. Bölüm "Kralın atı"
07:57
16 Kasım 2024
"Kralın atı" adlı masalda alçak gönüllü olmanın önemi işleniyor.
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15
Rüya Masalları 15. Bölüm "Sarı balon"
07:06
16 Kasım 2024
"Sarı balon" adlı bu masal kaybolan bir balonun arkadaşlarını aramasını anlatıyor.
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16
Rüya Masalları 16. Bölüm "Ponpon ile Tonton"
02:26
16 Kasım 2024
"Ponpon ile Tonton" adlı masalda çekingen olduğu için yalnızca kendi başınayken şarkı söyleyen Ponpon'un arkadaşı Tonton tarafından cesaretlendirilişini izleyeceğiz.
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17
Rüya Masalları 17. Bölüm "Mor kelebeğin arkadaşı"
02:07
16 Kasım 2024
"Mor kelebeğin arkadaşı" adlı bu masal, en iyi arkadaşının zor zamanda yanında olan kişi olduğunu anlatıyor.
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18
Rüya Masalları 18. Bölüm "Dev çiçek"
08:58
16 Kasım 2024
"Dev çiçek" adlı masalda iyi niyetli olmanın önemi anlatılıyor.
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19
Rüya Masalları 19. Bölüm "Keman çalan çiçek"
07:32
16 Kasım 2024
"Keman çalan çiçek" adlı bu masal dikkatli dinlemenin ve izlemenin önemini anlatılıyor.
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20
Rüya Masalları 20. Bölüm "Kayıp şarkılar"
06:16
16 Kasım 2024
"Kayıp şarkılar" adlı masalda şarkılarını kaybeden bir bülbülün şarkılarına kavuşması anlatılıyor.
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21
Rüya Masalları 21. Bölüm "Masalsız kalan çocuklar"
06:45
16 Kasım 2024
"Masalsız kalan çocuklar" adlı masalda kendisine masal anlatacak kimseyi bulamayan bir çocuğun yaşadıkları anlatılıyor.
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22
Rüya Masalları 22. Bölüm "Mutlu yunus"
06:57
16 Kasım 2024
"Mutlu yunus" adlı masalda ailenin önemi anlatılıyor.
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23
Rüya Masalları 23. Bölüm "Uçan bisiklet"
05:29
16 Kasım 2024
"Uçan bisiklet" adlı bu masal hayal etmenin önemine dikkat çekiyor.
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24
Rüya Masalları 24. Bölüm "Geveze kurbağalar"
09:40
16 Kasım 2024
"Geveze kurbağalar" adlı bu masal çevremizdeki insanları dinlemenin önemine dikkat çekiyor.
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25
Rüya Masalları 25. Bölüm "Mutlu deve"
06:56
16 Kasım 2024
"Mutlu deve" adlı masal olumlu yönde değişmenin önemine dikkat çekiyor.
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26
Rüya Masalları 26. Bölüm "Sevimli yunus balığı"
07:15
16 Kasım 2024
"Sevimli yunus balığı" adlı bu masal denizcilere yardımcı olan bir yunus balığının hikayesi anlatılıyor.
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27
Rüya Masalları 27. Bölüm "Adaya gelen güzel çiçek"
09:04
16 Kasım 2024
"Adaya gelen güzel çiçek" adlı masalda çevremizdekileri tanımadan yargılamamız gerektiğini anlatıyor.
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28
Rüya Masalları 28. Bölüm "Tintin kaplumbağa"
08:55
16 Kasım 2024
"Tintin kaplumbağa" adlı masal kaplumbağa gibi canlılarla ilgilenirken, onları incelerken dikkatli olmamız gerektiğini anlatıyor.
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29
Rüya Masalları 29. Bölüm "Kağıt gemi"
05:38
16 Kasım 2024
"Kağıt gemi" adlı masal güzel hayaller kurmaktan vazgeçmemenin önemini anlatıyor.
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30
Rüya Masalları 30. Bölüm "Minik tırtıl"
06:45
16 Kasım 2024
"Minik tırtıl" adlı masal üşenmeden mutlulukla çalışınca her işin nasıl da güzelleştiğini anlatıyor.
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31
Rüya Masalları 31. Bölüm "Güneşe darılan ayçiçeği"
07:55
16 Kasım 2024
"Güneşe darılan ayçiçeği" adlı masal darılmanın darılan kişiye verdiği zararları anlatıyor.
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32
Rüya Masalları 32. Bölüm "Çekirge yardım isteyince"
09:05
16 Kasım 2024
"Çekirge yardım isteyince" adlı masal kibirli olmanın yol açacağı sorunları anlatıyor.
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33
Rüya Masalları 33. Bölüm "Sevimli denizci"
06:16
16 Kasım 2024
"Sevimli denizci" adlı masalda yer, gök ve denizin birer hazine olduğu ve bunları korsanların çalamayacağı anlatılıyor.
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34
Rüya Masalları 34. Bölüm "Yalnız ağaç"
09:46
16 Kasım 2024
"Yalnız ağaç" adlı bu masalda bir tepede yaşayan yalnız bir ağacın yanına gelen kişilerle nasıl da mutlu bir ağaca dönüştüğü anlatılıyor.
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35
Rüya Masalları 35. Bölüm "Pofuduk'un sonbahar oyunu"
09:15
16 Kasım 2024
"Pofuduk'un sonbahar oyunu" adlı bu masal, bir iş için "Bu bana uygun değil" ya da "Ben bu işi yapamam" diye baştan karar vermemiz gerektiğini, öncesinde çaba gösterip denememiz gerektiğini anlatıyor.
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