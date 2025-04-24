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Şarkılı Küçük Irmak
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Şarkılı Küçük Irmak

Masallar

Şarkılı Küçük Irmak, masal edebiyatçımız Mustafa Ruhi Şirin'in yıllar boyunca çocuklar için yazdığı masallardan oluşturduğu bir seçki. Şiir ırmağı ve masal ırmağının yan yana aktığı şarkılı ırmak boyunca yolculuğa çıkmaya hazır mısınız?
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