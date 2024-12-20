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Sevgi Masalı
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Sevgi Masalı

Masallar

Padişah kızı hastalandı ve yataklara düştü. Yaşlı bir hekim gelip, "Bu kızın tek ihtiyacı Sevgi Masalı'dır. Birinin mutlaka ona Sevgi Masalı'nı anlatması lazım dedi... Turkuvaz Çocuk'tan Samed Behrengi'nin kaleme aldığı Sevgi Masalı...
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