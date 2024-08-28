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Muhit Öyküler
Öyküler
Muhit Dergisinin değerli yazarlarının kaleminden öyküler...
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01
Nehre Düşmek
00:00
28 Ağustos 2024
Kendine layık gördüğü bu kötülük karşısında duyduğu vicdan azabı, bütün haksız ölümler karşısında duyduğu vicdan azabından büyüktü. Handan Acar Yıldız'ın kaleminden "Nehre Düşmek"...
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02
Çiçekli Elbise
10:22
20 Ağustos 2024
Koridor, koşar adım gidilmesi gereken uzun bir yol olmuştu. Özlem Göktaş'ın kaleminden "Çiçekli Elbise"...
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03
Dilrüba
06:08
20 Ağustos 2024
Zamanın durduğu yerlerdendir otobüs terminalleri. Doğukan İşler'in kaleminden "Dilrüba"...
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04
Kararı Kim Verecek?
17:01
23 Ağustos 2024
"Bir an" dediğimiz zaman zerresi sonsuz bir duyguya, yeni bir eşiğe bir kadere lehimleyebiliyordu insanı... Münire Daniş'in kaleminden "Kararı Kim Verecek?"...
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05
Kırkta Bir
05:52
23 Ağustos 2024
Bayram hilali gökyüzünde kendine bakıp gülümsüyordu. Kamil Yeşil'in kaleminden "Kırkta Bir"...
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06
Üç Gülen Kafa, Bir Ters Kafa ve Şaşkın Surat
09:55
24 Ağustos 2024
Her şey bir hafta içinde oldu bitti. İnsanlar birer birer, beşer onar ortadan kayboldu. Ortadan kaybolduğu iddia edilen insanlar sosyal medyadan yazdılar canhıraş, biz ortadan kaybolmadık, siz bizi görmüyorsunuz. Güray Süngü'nün kaleminden "Üç Gülen Kafa, Bir Ters Kafa ve Şaşkın Surat"...
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07
Korkarım Yar Gelmeye
14:36
26 Ağustos 2024
Annemi düşündüm. Pencere önündedir yine. Babamın bir gün çıkıp geleceğini ve etrafında pervane olacağı günlerin haylini kuruyordur kim bilir. Mustafa Başpınar'ın kaleminden "Korkarım Yar Gelmeye"...
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08
Gazel'in Eli
12:57
21 Ağustos 2024
Her seferinde aynı yükün altında ezilmeye, her seferinde aynı yaranın deşilmesine katlanamazdım. Mustafa Başpınar'ın kaleminden "Gazel'in Eli"...
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09
Dün Bugün Yarın
16:19
21 Ağustos 2024
İnsanların hikayelerini ellerinden alırsan ne kalır geriye? Ali Işık'ın kaleminden "Dün Bugün Yarın"...
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10
Bahçedeki Zambak
16:19
19 Ağustos 2024
Benim düşünceme göre dedi bu iki zambak dalı arasındaki fark, onların vatanları ile ilgili. Çünkü dedi vatan sadece toprak değildir. Kamil Yaşar'ın kaleminden "Bahçedeki Zambak"...
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