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Turkuvaz Kitap

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01

Hayvan Çiftliği - 1. Bölüm George Orwell

02

Beyaz Diş - Etin İzinde Jack London

03

İvan İlyiç'in Ölümü 1. Bölüm- Lev Tolstoy

04

Hayvan Çiftliği - 12.Bölüm George Orwell

05

Hayvan Çiftliği - 11.Bölüm George Orwell

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Çalma Listeleri

Alıntı

Alıntı

Ömer Seyfettin

Ömer Seyfettin

Dede Korkut Öyküleri

Dede Korkut Öyküleri

Kısa Kısa

Kısa Kısa

Jack London

Jack London

Hayvan Çiftliği

Hayvan Çiftliği

7-13 Yaş

7-13 Yaş

Ömer Seyfettin Öyküleri

Ömer Seyfettin Öyküleri

George Orwell

George Orwell

İvan İlyiç'in Ölümü

İvan İlyiç'in Ölümü

Pembe İncili Kaftan

Pembe İncili Kaftan

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Lev Nikolayeviç Tolstoy

Beyaz Diş

Beyaz Diş

Gizli Mabet

Gizli Mabet

Öykü

Öykü

Dede Korkut

Dede Korkut

Oruç

Oruç

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