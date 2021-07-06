Turkuvaz Kitap

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Hayvan Çiftliği - 1. Bölüm
George Orwell
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02
Beyaz Diş - Etin İzinde
Jack London
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03
İvan İlyiç'in Ölümü 1. Bölüm-
Lev Tolstoy
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04
Hayvan Çiftliği - 12.Bölüm
George Orwell
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05
Hayvan Çiftliği - 11.Bölüm
George Orwell
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Ömer Seyfettin
Dede Korkut Öyküleri
Kısa Kısa
Jack London
Hayvan Çiftliği
7-13 Yaş
Ömer Seyfettin Öyküleri
George Orwell
İvan İlyiç'in Ölümü
Pembe İncili Kaftan
Lev Nikolayeviç Tolstoy
Beyaz Diş
Gizli Mabet
Öykü
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