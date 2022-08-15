Fidan Çobanoğlu Kaplanın yazdığı ve oyuncu Hülya Koçyiğitin seslendirdiği Elifin Kabukları masalı deniz kabukları toplamak için kumsala gittiği bir gün dizinden yara alan Elifin, sevgi ve dostlukla nasıl iyileştiğini konu ediyor. Hikayeye göre; ormanla denizin buluştuğu tatlı mı tatlı bir kasabada, dedesiyle birlikte Elif isminde bir kız çocuğu yaşarmış. Ilık yaz esintisiyle birlikte salıncak sallanır, Elif bahçede koşup oynarmış. En çok da sevimli arkadaşı Dostla gezintilere çıkmayı severmiş...Elifin ve en yakın arkadaşı Dostun tatlı hikayesini Hülya Koçyiğitin seslendirmesiyle buradan dinleyebilirsiniz