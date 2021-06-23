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Erkan Tan
Erkan Tan
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11 Yazı | 47:50
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01
Sinsice nefreti desteklemek - 25.1.2022
Erkan Tan
04:56
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02
Muhalefet milletin geri kalanı ile savaşıyor - 18.1.2022
Erkan Tan
04:07
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03
Daha ne kadar…? - 11.1.2022
Erkan Tan
03:41
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04
Yeni yıl duası - 4.1.2022
Erkan Tan
03:43
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05
Ekrem, aldın mı almadın mı…? - 28.12.2021
Erkan Tan
03:22
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06
Herkes her gün alırsa doların değeri düşer mi? - 21.12.2021
Erkan Tan
09:32
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07
HDP siyasi parti midir…? - 14.12.2021
Erkan Tan
04:32
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08
Sınırımızda Yahudi devleti - 12.10.2021
Erkan Tan
03:18
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09
12 Eylül, ülkücüler ve şimdi - 15.9.2021
Erkan Tan
03:04
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10
Bankaların zulmü devam ediyor - 24.8.2021
Erkan Tan
03:45
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