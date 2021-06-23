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7/24 Dinle Sesli Yazarlar Takvim Erkan Tan
Erkan Tan

Erkan Tan

Takvim

11 Yazı | 47:50
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Yazı Yazar Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sinsice nefreti desteklemek - 25.1.2022

Erkan Tan 04:56
02

Muhalefet milletin geri kalanı ile savaşıyor - 18.1.2022

Erkan Tan 04:07
03

Daha ne kadar…? - 11.1.2022

Erkan Tan 03:41
04

Yeni yıl duası - 4.1.2022

Erkan Tan 03:43
05

Ekrem, aldın mı almadın mı…? - 28.12.2021

Erkan Tan 03:22
06

Herkes her gün alırsa doların değeri düşer mi? - 21.12.2021

Erkan Tan 09:32
07

HDP siyasi parti midir…? - 14.12.2021

Erkan Tan 04:32
08

Sınırımızda Yahudi devleti - 12.10.2021

Erkan Tan 03:18
09

12 Eylül, ülkücüler ve şimdi - 15.9.2021

Erkan Tan 03:04
10

Bankaların zulmü devam ediyor - 24.8.2021

Erkan Tan 03:45
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