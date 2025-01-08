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Mersin'deki terör saldırısında yararlanan polis Abdülkadir Öztürk o geceyi A Haber'e anlattı /29.09.2022 - 29.09.2022

A Haber 01:18
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