Tanımadığım Ten Şarkı Sözleri
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Sevcan Orhan
Tanımadığım Ten
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Yalnızca bir kırıntıydın, içime düştüğünde, vakitsiz anda
Bilmediğim bir neden beni alıp götürdüğünde o yerlere
Keder ve budalalıktan başka yaşamın anlamı var mıydı, var mıydı?
Keder ve budalalıktan başka yaşamın anlamı var mıydı, var mıydı?
***
Aradığım aşkı bulduysam, sendedir
Ya bu benim içimde dolaşan da kimdir?
Ya bu benim içimde mekan tutan da kimdir?
***
Adem evvelinden beri bir yanımız noksandır neylersin?
Beni bu alemde divane gibi gezdiren sen değil misin?
Geriye kalan yalnızca tanımadığım bu tendir, bu tendir
Geriye kalan yalnızca tanımadığım bu tendir, bu tendir
***
Aradığım aşkı bulduysam, sendedir
Ya bu benim içimde dolaşan da kimdir?
Ya bu benim içimde mekan tutan da kimdir?