Sevgi Yetmiyor Şarkı Sözleri
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Sevcan Orhan
Sevgi Yetmiyor
Tüm Şarkıları
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Boş yere yorulma gönül
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
Boş yere yorulma gönül
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
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Bülbül sevse de kurur gül
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
Bülbül sevse de kurur gül
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
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Aşk diyoruz, hani nedir?
Boyu nedir, eni nedir?
Aşk diyoruz, hani nedir?
Boyu nedir, eni nedir?
***
Denenmiş kaç bin senedir
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
Denenmiş kaç bin senedir
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
***
Sebepler var ağır basar
Seneler arayı keser
Sebepler var ağır basar
Seneler arayı keser
***
Sevilenler çabuk küser
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
Sevilenler çabuk küser
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
***
Aşk diyoruz, hani nedir?
Boyu nedir, eni nedir?
Aşk diyoruz, hani nedir?
Boyu nedir, eni nedir?
***
Denenmiş kaç bin senedir
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
Denenmiş kaç bin senedir
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
***
Denenmiş kaç bin senedir
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
Denenmiş kaç bin senedir
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
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Denenmiş kaç bin senedir
Sevgi yetmiyor, yetmiyor
Denenmiş kaç bin senedir