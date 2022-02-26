Kaynayan Kazan Şarkı Sözleri
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Sevcan Orhan
Kaynayan Kazan
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Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Bizim evin arkası
Kiremit fabrikası
Fabrikada kazandım
Yâre asker parası
***
Bizim evin arkası
Kiremit fabrikası
Fabrikada kazandım
Yâre asker parası
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Çekmecemi çekemem
Dilden gönül biçemem
Padişah tahtım verse
Ben yârdan vazgeçmem
***
Çekmecemi çekemem
Dilden gönül biçemem
Padişah tahtım verse
Ben yârdan vazgeçmem
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Bahçelerde ibrişah
Boyu uzun, kendi şah
İki gönül bir olsa
Ayıramaz padişah
***
Bahçelerde ibrişah
Boyu uzun, kendi şah
İki gönül bir olsa
Ayıramaz padişah
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?
***
Kaynayan kazan taşmaz mı?
Yol buralardan aşmaz mı?
Sil gözünün yaşını
Ayrılan kavuşmaz mı?