Sevcan Orhan

Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Bizim evin arkası Kiremit fabrikası Fabrikada kazandım Yâre asker parası *** Bizim evin arkası Kiremit fabrikası Fabrikada kazandım Yâre asker parası *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Çekmecemi çekemem Dilden gönül biçemem Padişah tahtım verse Ben yârdan vazgeçmem *** Çekmecemi çekemem Dilden gönül biçemem Padişah tahtım verse Ben yârdan vazgeçmem *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Bahçelerde ibrişah Boyu uzun, kendi şah İki gönül bir olsa Ayıramaz padişah *** Bahçelerde ibrişah Boyu uzun, kendi şah İki gönül bir olsa Ayıramaz padişah *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı? *** Kaynayan kazan taşmaz mı? Yol buralardan aşmaz mı? Sil gözünün yaşını Ayrılan kavuşmaz mı?