Yakarım Geceleri Şarkı Sözleri
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Sevcan Orhan
Yakarım Geceleri
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Bu aşkın nüshası rüzgarlarda
Aslı bende kalacak
Bizi hasret saracak, bulutlar çıldıracak
Bizi hasret saracak, bulutlar çıldıracak
***
Ayrılık başımı döndürüyor
Kavuşmayı özlettin
İntiharlar kuşandım, bu aşkı sen kirlettin
İntiharlar kuşandım, bu aşkı sen kirlettin
***
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yakarım geceleri
***
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yakarım geceleri
***
Bu aşkın nüshası rüzgarlarda
Kahrı bende kalacak
Sende ihanet gülüm bende matem kalacak
Sende ihanet gülüm bende matem kalacak
***
Bu aşkın efkarı şarkılarda
Hüznü bende solacak
Bizi zaman yenecek ve anılar kalacak
Bizi zaman yenecek ve anılar kalacak
***
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yatamam geceleri
***
Geçtim borandan kardan
Yitirdim bahçeleri
Ellerimi tutmazsan gülüm
Yatamam geceleri