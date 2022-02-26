Sevcan Orhan

Bu aşkın nüshası rüzgarlarda Aslı bende kalacak Bizi hasret saracak, bulutlar çıldıracak Bizi hasret saracak, bulutlar çıldıracak *** Ayrılık başımı döndürüyor Kavuşmayı özlettin İntiharlar kuşandım, bu aşkı sen kirlettin İntiharlar kuşandım, bu aşkı sen kirlettin *** Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerimi tutmazsan gülüm Yakarım geceleri *** Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerimi tutmazsan gülüm Yakarım geceleri *** Bu aşkın nüshası rüzgarlarda Kahrı bende kalacak Sende ihanet gülüm bende matem kalacak Sende ihanet gülüm bende matem kalacak *** Bu aşkın efkarı şarkılarda Hüznü bende solacak Bizi zaman yenecek ve anılar kalacak Bizi zaman yenecek ve anılar kalacak *** Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerimi tutmazsan gülüm Yatamam geceleri *** Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerimi tutmazsan gülüm Yatamam geceleri