Üzülme Şarkı Sözleri
Sevcan Orhan Üzülme şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sevcan Orhan Üzülme şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üzülme sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Keder senin özünde mi?
Hüzün senin yüzünde mi?
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Sevgi senin sözünde mi?
Üzülme, bülbül avazlım
Üzülme, selvi boylum
Üzülme, ömrü yokuşlum
Üzülme
***
Üzülme, bülbül avazlım
Üzülme, selvi boylum
Üzülme, ömrü yokuşlum
Üzülme
***
Yokluk senin peşinde mi?
Ekmeğinde aşında mı?
***
Baharında kışında mı?
Üzülme, bülbül avazlım
Üzülme, selvi boylum
Üzülme, ömrü yokuşlum
Üzülme
***
Üzülme, bülbül avazlım
Üzülme, selvi boylum
Üzülme, ömrü yokuşlum
Üzülme
***
Üzülme, bülbül avazlım
Üzülme, selvi boylum
Üzülme, ömrü yokuşlum
Üzülme