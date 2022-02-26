Yad Eller Şarkı Sözleri
Sevcan Orhan Yad Eller şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Sevcan Orhan Yad Eller şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yad Eller sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Yaylaya giderken yolun olayım
Dalında kuruyan gülün olayım
Ağzında söyleyen dilin olayım
Yâd eller duymadan
Sev beni beni, sar beni beni
***
Ağzında söyleyen dilin olayım
Yâd eller duymadan
Sev beni beni, sar beni beni
***
Ateşim yanıyor dumanım tütmez
Söylediklerimi duymaz işitmez
Ne beni alırda nede terk etmez
Yâd eller duymadan
Sev beni beni, sar beni beni
***
Ne beni alırda nede terk etmez
Yâd eller duymadan
Sev beni beni, sar beni beni
***
Ben sana aşığım yolum şaşırdım
Sarp kayadan beni dağdan aşırdın
Gece gündüz hayaline düşürdün
Yâd eller duymadan
Sev beni beni, sar beni beni
***
Gece gündüz hayaline düşürdün
Yâd eller duymadan
Sev beni beni, sar beni beni