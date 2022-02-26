Sevcan Orhan

Yaylaya giderken yolun olayım Dalında kuruyan gülün olayım Ağzında söyleyen dilin olayım Yâd eller duymadan Sev beni beni, sar beni beni *** Ağzında söyleyen dilin olayım Yâd eller duymadan Sev beni beni, sar beni beni *** Ateşim yanıyor dumanım tütmez Söylediklerimi duymaz işitmez Ne beni alırda nede terk etmez Yâd eller duymadan Sev beni beni, sar beni beni *** Ne beni alırda nede terk etmez Yâd eller duymadan Sev beni beni, sar beni beni *** Ben sana aşığım yolum şaşırdım Sarp kayadan beni dağdan aşırdın Gece gündüz hayaline düşürdün Yâd eller duymadan Sev beni beni, sar beni beni *** Gece gündüz hayaline düşürdün Yâd eller duymadan Sev beni beni, sar beni beni