Aynalı Körük Şarkı Sözleri
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Sevcan Orhan
Aynalı Körük
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Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer
Oğlanın adı Ömer, belimi sıktı kemer
Benim ince belime, benim ince belime
Yakışır gümüş kemer
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Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem
Ut, kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem
Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem
Ut, kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem
***
Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım
Gel dağları aşalım, hilalde buluşalım
Girelim biz kol kola, girelim biz kol kola
Çamlıkta dolaşalım
***
Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem
Ut, kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem
Aynalı körük olmazsa ben gelin gitmem
Ut, kemani çalmazsa aynalı körüğe de binmem