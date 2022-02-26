Bahçada Yeşil Çınar Şarkı Sözleri
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Sevcan Orhan
Bahçada Yeşil Çınar
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Bahçada yeşil çınar
Boyun boyuma uyar
Ben seni gizli sevdim
Bilmedim alem duyar
Ben seni gizli sevdim
Bilmedim alem duyar
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Nanay gülüm, nananay top kaküllüm
Nanay nanay esmer yarimsin nanay
Nanay nanay kendi malımsın nanay
***
Bahçada erik dalı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari
***
Nanay gülüm, nananay top kaküllüm
Nanay nanay esmer yarimsin nanay
Nanay nanay kendi malımsın nanay
Nanay nanay esmer yarimsin nanay
Nanay nanay kendi malımsın nanay