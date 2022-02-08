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7/24 Dinle Sevcan Orhan

Sevcan Orhan

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01

Gül Yüzün Dönme Benden

02

Gurbetı Benmı Yarattım

03

Gurbeti ben mi yarattım

04

El Ne Bilir

05

Dün Mü Burdaydın

... KAPAT
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Albümler

Bir Türküydü Yaşamak Sevcan Orhan

Ninni Bebek Sevcan Orhan

Çalma Listeleri

Hüzünlü Türküler | Türkü

Hüzünlü Türküler | Türkü

Geride Bırak | Türkü

Geride Bırak | Türkü

2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

2000'ler Türk Halk Müziği | Best Of 2000'ler

Sevcan Orhan

Sevcan Orhan

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