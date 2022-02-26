Sevcan Orhan

El Ne Bilir Şarkı Sözleri
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El ne bilir yar, aşkına yandığım
El ne bilir yar, aşkına yandığım
Mecnuna döndürüp del'eyler beni
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Aşkın kemendini atar boynuma
Bağlar zülüfüne, köl'eyler beni
Beni beni, beni beni, beni beni, vay
***
Aşkın kemendini atar boynuma
Bağlar zülüfüne, köl'eyler beni
Beni beni, beni beni, ah beni beni, beni beni, vay
***
Ateşten betermiş bu aşkın hali
Ateşten betermiş bu aşkın hali
Kurutur yaprağı, soldurur dalı
***
Bağrım üryan olur Kerem misali
Yakar ateşlere, kül eyler beni
Beni beni, beni beni, beni beni, vay
***
Bağrım üryan olur Kerem misali
Yakar ateşlere, kül eyler beni
Beni beni, beni beni, vah beni beni, beni beni, vay
***
Mahmut Erdal, derdim dökem sazıma
Mahmut Erdal, derdim dökem sazıma
Hangi bir gün yanam kara yazıma?
***
Her gelip geçtikçe basar yüzüme
Ayaklar altında çul eyler beni
Beni beni, beni beni, beni beni, vay
***
Her gelip geçtikçe basar yüzüme
Ayaklar altında çul eyler beni
Beni beni, beni beni, ah beni beni, beni beni, vay