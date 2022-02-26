Sevcan Orhan

El ne bilir yar, aşkına yandığım El ne bilir yar, aşkına yandığım Mecnuna döndürüp del'eyler beni *** Aşkın kemendini atar boynuma Bağlar zülüfüne, köl'eyler beni Beni beni, beni beni, beni beni, vay *** Aşkın kemendini atar boynuma Bağlar zülüfüne, köl'eyler beni Beni beni, beni beni, ah beni beni, beni beni, vay *** Ateşten betermiş bu aşkın hali Ateşten betermiş bu aşkın hali Kurutur yaprağı, soldurur dalı *** Bağrım üryan olur Kerem misali Yakar ateşlere, kül eyler beni Beni beni, beni beni, beni beni, vay *** Bağrım üryan olur Kerem misali Yakar ateşlere, kül eyler beni Beni beni, beni beni, vah beni beni, beni beni, vay *** Mahmut Erdal, derdim dökem sazıma Mahmut Erdal, derdim dökem sazıma Hangi bir gün yanam kara yazıma? *** Her gelip geçtikçe basar yüzüme Ayaklar altında çul eyler beni Beni beni, beni beni, beni beni, vay *** Her gelip geçtikçe basar yüzüme Ayaklar altında çul eyler beni Beni beni, beni beni, ah beni beni, beni beni, vay