Sevcan Orhan

Gül yüzün dönme benden, ölürüm geçmem senden
Kapına kul olayım, selamın kesme benden
Aman, aman, aman, aman, ölürüm ayrılamam
***
Kapına kul olayım, selamın kesme benden
Aman, aman, aman, aman, ölürüm ayrılamam
***
Ağlarım ben gülemem, göz yaşımı silemem
Verin benim yarimi, başka bir şey istemem
Aman, aman, aman, aman, ölürüm ayrılamam
***
Verin benim yarimi, başka bir şey istemem
Aman, aman, aman, aman, ölürüm ayrılamam
***
Gül dikeyim bağlara, sarılsın yapraklara
Kurban olayım yarim, bastığın topraklara
Aman, aman, aman, aman, ölürüm ayrılamam
***
Kurban olayım yarim, bastığın topraklara
Aman, aman, aman, aman, ölürüm ayrılamam
***
Kurban olayım yarim, bastığın topraklara
Aman, aman, aman, aman, ölürüm ayrılamam