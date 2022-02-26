Sevcan Orhan

Yokluk beni mecbur etti Gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni mecbur etti Gurbeti ben mi yarattım? *** Her şeyimi aldı, gitti Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Vay *** Her şeyimi aldı, gitti Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Vay *** Akşam olur, gölge basar Umuduma yeller eser Akşam olur, gölge basar Umuduma yeller eser *** Yokluk imkanımı keser Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Vay *** Yokluk imkanımı keser Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Vay *** Akarsu sılayı anma Bu ayrılık geçti sanma Akarsu sılayı anma Bu ayrılık geçti sanma *** Çaresizdim geldim ama Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Vay *** Çaresizdim geldim ama Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti ben mi yarattım? Vay