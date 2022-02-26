Gurbeti Ben Mi Yarattım Şarkı Sözleri
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Sevcan Orhan
Gurbeti Ben Mi Yarattım
Tüm Şarkıları
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Yokluk beni mecbur etti
Gurbeti ben mi yarattım?
Yokluk beni mecbur etti
Gurbeti ben mi yarattım?
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Her şeyimi aldı, gitti
Gurbeti ben mi yarattım?
Gurbeti ben mi yarattım? Vay
***
Her şeyimi aldı, gitti
Gurbeti ben mi yarattım?
Gurbeti ben mi yarattım? Vay
***
Akşam olur, gölge basar
Umuduma yeller eser
Akşam olur, gölge basar
Umuduma yeller eser
***
Yokluk imkanımı keser
Gurbeti ben mi yarattım?
Gurbeti ben mi yarattım? Vay
***
Yokluk imkanımı keser
Gurbeti ben mi yarattım?
Gurbeti ben mi yarattım? Vay
***
Akarsu sılayı anma
Bu ayrılık geçti sanma
Akarsu sılayı anma
Bu ayrılık geçti sanma
***
Çaresizdim geldim ama
Gurbeti ben mi yarattım?
Gurbeti ben mi yarattım? Vay
***
Çaresizdim geldim ama
Gurbeti ben mi yarattım?
Gurbeti ben mi yarattım? Vay