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7/24 Dinle Sevim Şengül

Sevim Şengül

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01

Yitirmişim Ben Gülümü

Sevim Şengül 03:17
02

Dargın Ayrılmayalım

Sevim Şengül 03:19
03

Senede Bir Gün

Sevim Şengül 02:44
04

Sarmaşık Gülleri

Sevim Şengül 03:46
05

Çiçekçi Kız

Sevim Şengül 02:54
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Albümler

Yeşilcam Şarkıları-1 (Aşkın Kanunu) Sevim Şengül

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