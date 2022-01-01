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7/24 Dinle Sevingül Bahadır

Sevingül Bahadır

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01

Nerelerde Buldum Seni

Sevingül Bahadır 04:14
02

Sevda Dediğin

Sevingül Bahadır 04:14
03

Suçlu Saatler

Sevingül Bahadır 03:59
04

Ne Yazar

Sevingül Bahadır 04:10
05

Kilim

Sevingül Bahadır 04:10
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Albümler

Oyuncaklarım Sevingül Bahadır

Kilim Sevingül Bahadır

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