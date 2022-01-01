×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Şevki Bey

Şevki Bey

Takip Et

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tanbur Taksimi

Şevki Bey 01:52
02

Kemençe Taksimi

Şevki Bey 02:00
03

Kimseler Gelmez Senin Feryad-ı Ateş-barı

Şevki Bey 03:38
04

Esir-i Zülfünüm Ey Yüzü Mahım

Şevki Bey 02:54
05

Hastasın Zannım Vefa mahzunusun

Şevki Bey 03:15
... KAPAT
**
Daha Fazla

Albümler

T.C. Kültür Bakanlığı Bestakarlarımız Şevki Bey Şevki Bey

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı