İstanbul's Secrets Şarkı Sözleri
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Şevval Sam
İstanbul's Secrets
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Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum
Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum
Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?
Endirdun kaşlaruni, endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum?
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En dereye dereye da al dereden taşlari
En dereye dereye da al dereden taşlari
Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari
Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari
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Kız evinun onine da sereceğum kilimi
Kız evinun onine da sereceğum kilimi
Oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi
Oldi hayli zamanlar, oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi
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Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar
Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar
Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar
Ben sana doyamadum, ben sana doyamadum doysun kara,
Doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar
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