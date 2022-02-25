Şevval Sam

Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum Ben seni sevduğumi da dünyalara bildirdum Endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum? Endirdun kaşlaruni, endirdun kaşlaruni, babani, babani mi eldurdum? *** En dereye dereye da al dereden taşlari En dereye dereye da al dereden taşlari Geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari Geçti bizden sevdaluk, geçti bizden sevdaluk, al cebum, al cebumdan saçlari *** Kız evinun onine da sereceğum kilimi Kız evinun onine da sereceğum kilimi Oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi Oldi hayli zamanlar, oldi hayli zamanlar, görmedum, görmedum sevduğumi *** Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar Yaz geldi bahar geldi oy açti yeşil yapraklar Ben sana doyamadum, doysun kara doysun kara topraklar Ben sana doyamadum, ben sana doyamadum doysun kara, Doysun kara, doysun kara, doysun kara topraklar